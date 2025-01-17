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Царьград

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Экономический рост Китая в 2024 году: ВВП вырос на 5%, достигнув 18,41 трлн долларов

Экономический рост Китая в 2024 году: ВВП вырос на 5%, достигнув 18,41 трлн долларов

Государственное статистическое бюро Китая сообщает, что ВВП страны в 2024 году вырос на 5%, достигнув 1234,908 триллиона юаней.

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