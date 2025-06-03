Полицейские задержали в Краснодарском крае сообщниц телефонных мошенников

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УУР ГУ МВД России по Краснодарскому краю совместно с коллегами из Геленджика и Гулькевичи уличили двух жительниц поселка Красносельского 19 и 20 лет в содействии дистанционным мошенникам.