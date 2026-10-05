Даже в Китае не хватает зарядок для машин: зафиксированы огромные очереди на зарядные станции, за три дня совершено 3 млн зарядных сессий

Объем потребленной электроэнергии вырос почти на 50% за год В первые три дня праздника по случаю Национального дня Китая зарядная инфраструктура для электромобилей на автомагистралях достигла рекордной нагрузки, а на зарядных станциях зафиксированы огромные очереди.
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