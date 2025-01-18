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Мода и Шоу-бизнес

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Целует его: Ирина Дубцова опубликовала романтичное фото с новым возлюбленным

Целует его: Ирина Дубцова опубликовала романтичное фото с новым возлюбленным

Ирина Дубцова опубликовала романтичное фото с новым возлюбленным. Еще недавно артистка публично рассекретила личность своего молодого человека, поделившись снимком, где она запечатлена в его компании во время празднования Нового года в социальные сети.

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