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Раскрыт пол будущего ребёнка Тимати и Валентины Ивановой

Раскрыт пол будущего ребёнка Тимати и Валентины Ивановой

Назван пол будущего ребёнка Тимати и Валентины Ивановой. Пара ждёт девочку, сообщает StarHit со ссылкой на источник в окружении пары.

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