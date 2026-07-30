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Аргументы недели

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Почти 370 тысяч гектаров леса уничтожено пожарами в четырёх странах ЕС

Почти 370 тысяч гектаров леса уничтожено пожарами в четырёх странах ЕС

В Южной Европе сезон лесных пожаров обычно длился с июля по сентябрь, но сейчас он становится длиннее и интенсивнее.

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Комментарии
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l
leonid
Гори, гори ясно чтобы не погасло. Да и  хрен с ней, с этой европой.
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