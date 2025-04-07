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Politico: Eutelsat не сможет заменить Starlink на Украине

Politico: Eutelsat не сможет заменить Starlink на Украине

Гендиректор французского спутникового оператора Eutelsat Ева Бернеке заявила, что компания не способна обеспечить полноценную замену сервису Starlink на Украине, признав техническую невозможность полного покрытия потребностей страны в спутниковой связи.

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Комментарии
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Eduard
Лягушатники не суйте на Украину нос,иди на Монматре скачи!
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