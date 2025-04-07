Фондовые рынки рухнули под напором пошлин Трампа

Фото: РВ Мировые фондовые рынки испытывают самое худшее падение со времён 2008 года. Обвал произошёл после того, как американский президент Дональд Трамп ввёл торговые пошлины практически против большинства государств мира.
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