Свыше 200 тонн цитрусовых из ЮАР не допустили к ввозу в Россию через Большой морской порт Санкт-Петербурга.
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