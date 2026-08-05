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Прораб Днепропетровщины

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В Украине меняют правила ценообразования в строительстве: громады добились корректировки системы

В Украине меняют правила ценообразования в строительстве: громады добились корректировки системы

Украина продолжает реформировать систему определения стоимости строительных работ. Министерство по восстановлению, инфраструктуре и транспорту вместе с громадами, контролирующими органами и экспертами готовит изменения, которые должны одновременно усилить контроль за бюджетными расходами и не создавать лишних препятствий для реализации проектов восстановления.

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