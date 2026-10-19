Коммунальные службы Минской области за девять месяцев 2026 года закупили 82 единицы спецтехники, вложив в обновление автопарка более 9,8 млн рублей.
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