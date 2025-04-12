Президент Венесуэлы Мадуро впервые за 10 лет посетит Москву на 9 Мая

Всего в праздничном мероприятии намерены принять участие около 20 иностранных лидеровПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро посетит Москву для празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
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