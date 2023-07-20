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Матвей Гуськов: «Горд, что буду защищать цвета «Салавата Юлаева». Важен результат команды – будем бок о бок биться за Кубок Гагарина»

– Тренировочный процесс достаточно насыщенный, успеваем и уставать. В зале и на льду идет продуктивная работа, поэтому всеми силами готовимся к новому сезону.

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