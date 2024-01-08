«Канзас-Сити» примет «Интер» Месси на 76-тысячном стадионе команды НФЛ. Клуб не играл там с 2010-го – тогда собрали 52 тысячи зрителей на матче с «МЮ»

Матч «Канзас-Сити» с «Интер Майами», в составе которого выступает Лионель Месси, пройдет 13 апреля. Клуб принял решение сыграть матч на стадионе «Арроухед Стэдиум», на котором проводит домашние игры команда НФЛ «Канзас-Сити Чифс».
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