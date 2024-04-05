Американское издание: США не хватает в 5 с лишним раз меньше денег на противостояние Китаю, чем администрация Байдена запрашивает для Украины

Автор статьи в американском онлайн-издании Defense News провел анализ расходов и в целом военного присутствия в Индо-Тихоокеанском регионе за последние несколько лет и пришел к выводу, что у США не хватает ресурсов для противостояния возрастающей военной мощи Китая в этом стратегически важном регионе.