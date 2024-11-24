Кристиан Хорнер: Теперь Ферстаппен среди элиты Формулы 1

Кристиан Хорнер: Теперь Ферстаппен среди элиты Формулы 1Getty Images / Red Bull Content PoolРуководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер восхитился выступлением Макса Ферстаппена в сезоне-2024 и заявил, что после четвёртого подряд титула нидерландец оказался в одном ряду с величайшими гонщиками Формулы 1.