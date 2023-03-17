Есть ли конец у вселенной и что дальше?

Большинство обычных людей понимают космос как бесконечность. Однако ученые категорически не согласны с таким определением: современные исследования показывают, что граница у вселенной определенно есть, существует и конкретная форма.
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