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Что ждёт Казахстан в случае победы «цветной революции»

Что ждёт Казахстан в случае победы «цветной революции»

Про Казахстан предупреждали уже очень давно. Про то, что «назарбаевская стабильность» — штука крайне хрупкая и больше всего ей вредят заигрывания с местными националистами и западными «партнёрами», которые достаточно неплохо чувствовали себя в Казахстане, при этом активно и напряжённо работая, чтобы эту самую стабильность «уничтожить» Безусловно, Назарбаев сделал в своё очень большое дело, сумев провести страну через бурю «святых девяностых», сохранить её единой и удержать в ней межнациональный мир.

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