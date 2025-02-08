530 дворников убирают снег на тротуарах Симферополя

Снегоуборочные работы в крымской столице ведутся без перерывов и выходных. Фото: администрация СимферополяС раннего утра на свои участки вышли работники МБУ «Город», управляющих компаний и сотрудники подрядных организаций.
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