Фитнес-новичкам назвали самые частые ошибки в зале

Новички в спортзале нередко допускают несколько частых ошибок, уверена физиотерапевт, врач по лечебной физкультуре и спортивной медицине, заведующая отделением восстановительного лечения в «Клинике Ильи Труханова в Куркино» Юлия Прищеп.
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