Фитнес-новичкам назвали самые частые ошибки в зале

Новички в спортзале нередко допускают несколько частых ошибок, уверена физиотерапевт, врач по лечебной физкультуре и спортивной медицине, заведующая отделением восстановительного лечения в «Клинике Ильи Труханова в Куркино» Юлия Прищеп.