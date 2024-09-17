Редакция ZAB.RU направила запрос в прокуратуру о «замятом ДТП» с депутатом

Редакция ZAB.RU направила запрос прокурору Забайкальского края Александру Яновскому о том, какими ведомствами начаты проверки и приняты меры по ДТП с участием депутата Забайкальского района Натальей Дондоковой.
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