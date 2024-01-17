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Автоэксперт Сажин назвал основные правила при покупке подержанного авто в 2024

Автоэксперт Сажин назвал основные правила при покупке подержанного авто в 2024

Согласно Национальному агентству промышленной информации (НАПИ), в России за год с IV квартала 2022 года по IV квартал 2023 года средние цены на подержанные легковые автомобили в возрасте до трех лет выросли на 20,7%.

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