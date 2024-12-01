Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в ходе программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на «Россия 1» подчеркнула, что благородство и милосердие являются ключевыми качествами, способствующими победе России.
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