Военное обозрение

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Нанесены удары по местам размещения личного состава и тяжёлой техники ВСУ в Курахово

Нанесены удары по местам размещения личного состава и тяжёлой техники ВСУ в Курахово

Фото носит иллюстрационный характер С оккупированных украинскими войсками территорий Донецкой Народной Республики приходит информация о нанесении очередного удара ВС РФ по местам скопления личного состава ВСУ и войск ТрО (территориальной обороны).

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