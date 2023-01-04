Нанесены удары по местам размещения личного состава и тяжёлой техники ВСУ в Курахово

Фото носит иллюстрационный характер С оккупированных украинскими войсками территорий Донецкой Народной Республики приходит информация о нанесении очередного удара ВС РФ по местам скопления личного состава ВСУ и войск ТрО (территориальной обороны).
Фото носит иллюстрационный характер С оккупированных украинскими войсками территорий Донецкой Народной Республики приходит информация о нанесении очередного удара ВС РФ по местам скопления личного состава ВСУ и войск ТрО (территориальной обороны).
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