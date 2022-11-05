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Швентек назвала любимых певиц: «Я точно Свифти. И еще мне нравится Лана Дель Рей»

Первая ракетка мира Ига Швентек рассказала, что любит слушать Тейлор Свифт. «Из альбома Folklore очень нравится песня Seven.

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