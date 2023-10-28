В ЦАХАЛ заявили о расширении зоны наземной деятельности в секторе Газа

Официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари в ходе брифинга заявил, что вечером 27 октября израильские силы вошли в северную часть сектора Газа и «расширили зону наземной деятельности», сообщает ТАСС.
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