Магучих – о поддержке от Ласицкене: «Я получила сообщение после ЧМ-2022. Но тогда для меня это уже было поздно»

Ярослава Магучих – чемпионка мира по прыжкам в высоту, россиянка Ласицкене – олимпийская чемпионка и трехкратный победитель ЧМ.
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