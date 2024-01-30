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ЦБ РФ изменит формат своих пресс-релизов по ключевой ставке

ЦБ РФ изменит формат своих пресс-релизов по ключевой ставке

Центральный банк России поменяет формат своих пресс-релизов по ключевой ставке. Отныне он будет более кратким, а все сведения касательно главных факторов, оказывающих влияние на решение по ставке, будут приводиться в резюме.

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