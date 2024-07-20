Рассказывает эксперт: что делать, если газ к участку долго не подводят Техусловия получены, договор с Горгазом готов, а газовая труба к участку так и не подведена.
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Рассказывает эксперт: что делать, если газ к участку долго не подводят Техусловия получены, договор с Горгазом готов, а газовая труба к участку так и не подведена.