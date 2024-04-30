В Братске зафиксировано падение числа производственных травм с 2021 года

На совещании, посвященном глобальному дню безопасности на рабочих местах, в административном здании Братска обсуждались достижения городских предприятий в сфере защиты рабочих за 2023 год и обозначались направления дальнейшей работы.
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