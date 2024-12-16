Внимание! Высокий (желтый) уровень террористической опасности - будьте бдительны!

При получении сообщения (по телефону, электронной почте, от неизвестного лица, иным способом) о подготовке либо совершении акта терроризма, а также при обнаружении подозрительного бесхозного предмета НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО сообщите об этом по следующим номерам телефона:- Служба в г.
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