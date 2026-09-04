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«Фикерләшик» клубы Рәмзия Габделхакованың «Көмеш тун» хикәясе турында сөйләшергә чакыра

«Фикерләшик» клубы Рәмзия Габделхакованың «Көмеш тун» хикәясе турында сөйләшергә чакыра

Казанлыларны «Фикерләшик» клубының киләсе очрашуында Рәмзия Габделхакованың «Көмеш тун» хикәясе турында фикер алышырга чакыралар.

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