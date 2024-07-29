Командир расчета гаубицы «Мста-Б» рассказал об уничтожении очередного танка Abrams

Бойцы группировки войск «Центр» смогли уничтожить очередной танк Abrams в зоне спецоперации. Командир расчета гаубицы «Мста-Б» с позывным Восьмой рассказал «Известиям» в воскресенье, 28 июля, о том, как удалось поразить технику противника.