Командир расчета гаубицы «Мста-Б» рассказал об уничтожении очередного танка Abrams

Бойцы группировки войск «Центр» смогли уничтожить очередной танк Abrams в зоне спецоперации. Командир расчета гаубицы «Мста-Б» с позывным Восьмой рассказал «Известиям» в воскресенье, 28 июля, о том, как удалось поразить технику противника.
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