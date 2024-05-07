Рынки Азии “авансом” выросли в понедельник

Азиатские рынки акций выросли в понедельник, следуя за пятничным ростом заокеанских бирж Уолл-стрит. Слабый отчет занятости в США отменяет страхи инвесторов о том, что ФРС вообще не снизит ставку в этом году.
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