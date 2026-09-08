Олимпийский чемпион Храмцов задекларировал 6,9 млн рублей дохода перед выборами в Тюменскую облдуму

Олимпийский чемпион по тхэквондо Максим Храмцов, выдвинутый «Единой Россией» по Нижневартовскому одномандатному округу №14 на выборах в Тюменскую областную думу, по итогам 2025 года задекларировал доход в размере 6,86 млн рублей.