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Олимпийский чемпион Храмцов задекларировал 6,9 млн рублей дохода перед выборами в Тюменскую облдуму

Олимпийский чемпион Храмцов задекларировал 6,9 млн рублей дохода перед выборами в Тюменскую облдуму

Олимпийский чемпион по тхэквондо Максим Храмцов, выдвинутый «Единой Россией» по Нижневартовскому одномандатному округу №14 на выборах в Тюменскую областную думу, по итогам 2025 года задекларировал доход в размере 6,86 млн рублей.

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