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«Лейкерс» и «Пистонс» проявляют интерес к Майлзу Бриджесу

«Лейкерс» и «Пистонс» следят за ситуацией с ограниченно свободным агентом Майлзом Бриджесом. Как рассказал инсайдер Шэмс Чарания, Бриджес также интересен и другим клубам лиги.

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