Американский журнал Foreign Policy написал, что потеря Украиной контроля над Красноармейском (переименован Украиной в Покровск) на временно оккупированной ВСУ территории Донецкой Народной Республики нанесет очень тяжелый удар украинской экономике и приблизит её к краху.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии