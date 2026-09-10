Вучич уходит, чтобы остаться во власти. Майданщики двигают полуграмотного баскетболиста

Распустивший Народную скупщину, чтобы объявить досрочные выборы, президент Сербии Александр Вучич намерен побороться за кресло премьер-министра страны.
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