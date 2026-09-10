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Вучич уходит, чтобы остаться во власти. Майданщики двигают полуграмотного баскетболиста

Вучич уходит, чтобы остаться во власти. Майданщики двигают полуграмотного баскетболиста

Распустивший Народную скупщину, чтобы объявить досрочные выборы, президент Сербии Александр Вучич намерен побороться за кресло премьер-министра страны.

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