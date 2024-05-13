«Ракетный удар обнажает всю глубину духовной пропасти ненависти и злобы»

В воскресенье, 12 мая, Белгород подвергся массированной атаке ВСУ. В результате обстрела в доме на улице Щорса обрушился весь подъезд с десятого по первый этаж, во время разбора завалов произошло повторное обрушение: рухнула крыша многоэтажки.
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