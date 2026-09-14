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Аналитик Высоких: для покупки зарубежной недвижимости подойдут ОАЭ, Грузия и Сербия

Аналитик Высоких: для покупки зарубежной недвижимости подойдут ОАЭ, Грузия и Сербия

Россиянам, рассматривающим приобретение зарубежной недвижимости в 2027 году, стоит обратить внимание на ОАЭ, Грузию, Сербию, Таиланд и, с большей осторожностью, Турцию.

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