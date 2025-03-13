Патрушев: НАТО может усилить атаки на российские трубопроводы и танкеры

TASS/Zuma Страны НАТО планируют усилить террористическую деятельность в отношении российских трубопроводов и танкеров, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в интервью журналу "Национальная оборона".
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