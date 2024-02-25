NBC: ВСУ ввели лимиты на боеприпасы из-за острого дефицита

Вооруженные силы Украины (ВСУ) страдают от нарастающей нехватки боеприпасов на фоне продолжающегося бойкота Конгресса США на предоставление дополнительной военной помощи Киеву на сумму в 60 млрд долларов, сообщает NBC.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии