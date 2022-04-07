Кайри Ирвинг – о непопадании в Топ-75 НБА: «Оставлю это любителям теорий заговора»

Разыгрывающий «Нетс» Кайри Ирвинг прокомментировал непопадание в официальный список Топ-75 лучших игроков НБА.

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