Астраханский боец СВО посетил социальный центр, чьим воспитанником он был

И подарил его нынешним юным обитателям подарки, а педагогам – цветы. В село Козлово Володарского района, где находится социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Радуга», приехал астраханский боец СВО.
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