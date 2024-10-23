Китай и Ватикан продлили соглашение о назначении епископов в КНР

Китай и Ватикан договорились о продлении договоренности о назначении епископов католической церкви в Китае в согласовании с руководством Коммунистической партии Китая, следует из коммюнике Святого Престола от 22 октября, сообщает Radio Free Aisa.
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