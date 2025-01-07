Сотрудники Госавтоинспекции Новосибирской области исполнили новогоднее желание ребенка

В рамках Всероссийской акции «Елка желаний» сотрудники Госавтоинспекции Новосибирской области совместно с депутатом Новосибирского района Максимом Сергеевичем Веревкиным осуществили мечту Матвея Уварова из села Криводановка Новосибирского района.
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