«Көлен пластик савытка салып бирәләр»: Казанда эт һәм мәчеләрне кремацияләү күпме тора?

Йорт хайваннары белән яшәүчеләргә иртәме-соңмы яраткан эте яки мәчесе белән хушлашырга туры килә. Закон нигезендә, үлгән хайваннарның мәете биологик калдык дип санала, аларны урманга, дачага, бигрәк тә күпфатирлы йорт янына алып чыгып кына күмеп куярга ярамый.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии