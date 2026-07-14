Камболов отметил День миротворца в Южной Осетии благодарностью

Марат Камболов, временно исполняющий обязанности президента Южной Осетии, отметил День миротворца. Он подчеркнул значимость миссии и выразил благодарность ветеранам за их вклад в сохранение мира, напоминая о жертвах конфликта 1992 года.
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