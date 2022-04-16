За осетров в автомобиле житель Приморского края понесет уголовное наказание

За осетров в автомобиле житель Приморского края понесет уголовное наказание

На федеральной трассе Хабаровск — Владивосток, в районе с. Черниговка, совместный наряд сотрудников Пограничного управления и управления МВД по Приморскому краю обнаружил в одной из остановленных автомашин партию замороженных рыб осетровых пород.

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