Мороз и шапка: как отсутствие головного убора может сказаться на волосах

Трихолог Татьяна Варенова подчеркивает, что зимой отопление, дождь, ветер и мороз могут негативно повлиять на волосы: вызвать пересыхание, потемнение, запутывание и даже выпадение Чтобы избежать проблем в холодное время года, следует обратить внимание на уход за волосами.